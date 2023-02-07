Больше 4,5 миллионов рублей «подарил» телефонным мошенникам житель Суворова Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Схема мошенничества в случае в 54-летним жителем Суворова была проста. Неизвестные представились работникам банка и уговорили его перечислить деньги на «защищенные» счета. При этом 4 миллиона 578 тысяч рублей мужчина оформил в кредит. Еще 10 жителей нашего региона, в возрасте от 17 до 66 лет, стали жертвами аналогичного обмана. В общей сумме потерпевшие лишились 4 миллионов 475 тысяч 157 рублей.

100 тысяч отдала за «выкуп» дочери из истории с ДТП 84-летняя пенсионерка из тульского Заречья. А 23-летняя тулячка лишилась 250 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам под предлогом дополнительного заработка в сети Интернет.