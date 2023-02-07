На окраине Тулы задержали «металлиста», обокравшего сарай в поселке Петровский Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть с заявлением обратилась 52-летняя тулячка. Она сообщила, что кто-то вскрыл хозпостройку в поселке Петровский и украл различные металлические изделия на сумму 2 тысячи 700 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что вором оказался нигде не работающий 39-летний туляк. Спустя некоторое время он был задержан и во всем признался. Похищенное же к тому моменту успел реализовать.

В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, и сейчас находится под подписке о невыезде и надлежащем поведении.