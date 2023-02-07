В Новомосковске Тульской области местный житель присвоил чужой кошелек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть по городу Новомосковску обратилась 42-летняя местная жительница, сообщившая стражам порядка, что в продовольственном супермаркете на улице Мира она оставила без присмотра кошелек с 15 тысячами рублей, и его кто-то украл.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения сотрудниками полиции был установлен вор. Им оказался 54-летний мужчина, который был задержан и признался в совершении противоправных действий. Похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время сотрудниками полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.