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НовостиЗвезды7 февраля 2023 8:50

Фотопроект тулячки «Жены героев» стал известным на всю Россию

Идею подхватили фотографы из разных городов России
Игорь КОПЫТОВ
Фотопроект тулячки «Жены героев» стал известным на всю Россию

Фотопроект тулячки «Жены героев» стал известным на всю Россию

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Только в самой Туле в нем приняли участие 11 девушек, чьи супруги - участники СВО. С ними на протяжении нескольких месяцев работали визажисты, фотографы. Результаты фотосессий вылились в календарь на 2023 год.

«Мне хотелось через фото передать самое главное — такие женщины, как наши героини, восхищают. Они не плачут, хоть им и страшно за своих любимых, не опускают голову, а гордо смотрят вперед и верят в то, что обязательно обнимут своих ненаглядных», - отмечает инициатор проекта тулячка Юлия Колесова.

Теперь идею подхватили фотографы и в других городах России.