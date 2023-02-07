Фотопроект тулячки «Жены героев» стал известным на всю Россию Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Только в самой Туле в нем приняли участие 11 девушек, чьи супруги - участники СВО. С ними на протяжении нескольких месяцев работали визажисты, фотографы. Результаты фотосессий вылились в календарь на 2023 год.

«Мне хотелось через фото передать самое главное — такие женщины, как наши героини, восхищают. Они не плачут, хоть им и страшно за своих любимых, не опускают голову, а гордо смотрят вперед и верят в то, что обязательно обнимут своих ненаглядных», - отмечает инициатор проекта тулячка Юлия Колесова.

Теперь идею подхватили фотографы и в других городах России.