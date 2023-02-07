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НовостиЗвезды7 февраля 2023 8:28

Тульская область стала лидером в ЦФО по количеству выданных «Пушкинских карт»

Наиболее активно ей пользуются подростки в возрасте от 15 до 17 лет
Игорь КОПЫТОВ
Тульская область стала лидером в ЦФО по количеству выданных «Пушкинских карт»

Тульская область стала лидером в ЦФО по количеству выданных «Пушкинских карт»

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области за 2022 год выпущено 47 160 «Пушкинских карт». По этому показателю наш регион уверенно опережает соседей по ЦФО. Особенно ощутимый прирост востребованности стал заметен в декабре.

Если смотреть на то, куда ходили ее обладатели — молодые люди от 14 до 22 лет - то больше всего по «Пушкинской карте» было продано билетов в Тульскую областную филармонию, Тульское музейное объединение, Театр драмы, Узловский Дом культуры.