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НовостиОбщество7 февраля 2023 8:02

В Туле вывозили грязный снег на берег Воронки: законность проверяет прокуратура

Тульская природоохранная прокуратура привлекла к работе специалистов министерства природных ресурсов и экологии
Игорь КОПЫТОВ
В Туле вывозили грязный снег на берег Воронки: законность проверяет прокуратура

В Туле вывозили грязный снег на берег Воронки: законность проверяет прокуратура

Фото: материалы пресс-служб

В городе есть специальный оборудованный полигон для складирования снежных масс, вывозимых с улиц. Вместе с тем, обнаружено, что незаконное место сбора на участке местности рядом с автодорогой «Тула — Щекино» перед мостом через реку Воронку.

Сейчас выясняется, кто создал трехметровые горы из грязного снега. А с целью устранения выявленных нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

При этом отмечается, что зимой 2021-22 годов таких нарушений в регионе не фиксировалось.