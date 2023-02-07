В Туле вывозили грязный снег на берег Воронки: законность проверяет прокуратура Фото: материалы пресс-служб

В городе есть специальный оборудованный полигон для складирования снежных масс, вывозимых с улиц. Вместе с тем, обнаружено, что незаконное место сбора на участке местности рядом с автодорогой «Тула — Щекино» перед мостом через реку Воронку.

Сейчас выясняется, кто создал трехметровые горы из грязного снега. А с целью устранения выявленных нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

При этом отмечается, что зимой 2021-22 годов таких нарушений в регионе не фиксировалось.