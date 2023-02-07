Православный приход через суд пытается отобрать храм у бывшего экс-мэру Тулы Алисы Толкачевой Фото: Игорь КОПЫТОВ

В арбитражном суде рассматривается иск православного прихода храма св. вмч. Георгия Победоносца к комитету имущественных и земельных отношений администрации Тулы. Местная религиозная организация требует признать ничтожной сделку о передачи в собственность «Жилхоз» в порядке приватизации нежилого помещения, а также договор мены недвижимости между «Жилхоз» и «РЭМС» относительно здания на улице Луначарского, 59.

На данный момент решение не принято, поскольку епархия не смогла предоставить весь пакет необходимых документов. Заседание перенесено на 22 февраля 2023 года.

Также истец должен обосновать требование о снятии ареста на данной нежилое помещения, который был наложен ранее органом следствия. Напомним, что в июле 2017 года экс-мэр Алиса Толкачева была объявлена в международный розыск. Чиновницу задержали в 2019 году на Кипре, но до сих пор не выдали российским властям.