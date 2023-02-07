В Суворове Тульской области вынесли приговор многодетной семье мошенников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На основе улик было установлено, что с 18 июня по 21 июля 2022 года подельники предлагали своим жертвам приобрести на выгодных условиях товар на московском рынке «Садовод». Таким образом, обещая привезти под заказ выбранные товары - одежду, обувь, бытовую технику, мебель - они получили от 8 жителей деревни Балево Суворовского района в обще сложности 137 тысяч рублей. Получив деньги, семейная пара переставала выходить на связь.

С учетом всех обстоятельств по ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ суд приговорил 31-летнюю женщину к 4 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а 25-летнего мужчину, жителя Московской области, - к исправительным работам на 1,5 года с удержанием 15% в доход государства.

Оба фигуранта признали свою вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.