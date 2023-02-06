В Тульской области женщина-водитель съехала в кювет, после чего врезалась в дерево Фото: материалы пресс-служб

3 февраля на 64-ом километре автодороги «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» Суворовского района Тульской области женщина 35-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Getz, совершила съезд с дороги в левый по ходу движения кювет, а после врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель и 6-летняя девочка, которая находилась в машине. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.