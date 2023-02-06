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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 13:49

В Тульской области женщина-водитель съехала в кювет, после чего врезалась в дерево

Пострадал несовершеннолетний ребенок
Источник:kp.ru
В Тульской области женщина-водитель съехала в кювет, после чего врезалась в дерево

В Тульской области женщина-водитель съехала в кювет, после чего врезалась в дерево

Фото: материалы пресс-служб

3 февраля на 64-ом километре автодороги «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» Суворовского района Тульской области женщина 35-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Getz, совершила съезд с дороги в левый по ходу движения кювет, а после врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель и 6-летняя девочка, которая находилась в машине. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.