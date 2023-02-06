23 жителя региона попались на уловки мошенников за прошедшие выходные Фото: Алексей ФОКИН (фото)

11 человек, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 9 миллионов 53 тысячи 157 рублей.

Также, в полицию обратилась 84-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её знакомая стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 100 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

52-летняя женщина захотела приобрести норковую шапку. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавший лишился 8 тысяч рублей. Ещё троих жителей нашего региона обманули подобным образом, на общую сумму 280 тысяч 500 рублей.

71-летняя жительница Новомосковска пояснила полицейским, что на одном из сайтов сети Интернет нашла объявление о дополнительном заработке. Необходимо было набрать компьютерный текст. После выполнения работы, с женщиной, посредством одного из мессенджеров, связался «работодатель», который ввёл её в заблуждение, убедив перейти по высланной им ссылке, где требовалось указать персональные данные. После чего произошло списание с банковского счета потерпевшей в размере 9 тысяч 889 рублей.

23-летняя тулячка лишилась 250 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам под предлогом дополнительного заработка в сети Интернет.

Мошенники завладели персональными данными 36-летнего жителя Киреевска и оформили на его имя кредит в размере 24 тысяч рублей.

24-летняя девушка из Новомосковска лишилась 5 тысяч рублей под предлогом денежного вознаграждения за якобы найденное золотое кольцо, ранее утерянное её супругом.

Ещё одной жертвой мошенников стал 26-летний туляк. Мужчина, познакомившись на одном из сайтов знакомств с «девушкой», под предлогом оплаты билетов на киносеанс, перешёл по ссылке, направленной ему новой знакомой и ввёл свои персональные данные. После чего с его банковского счёта была списана сумма в размере 103 тысяч 989 рублей.

38-летний тулячке написали со взломанной странице в соцсетях, принадлежащей её знакомой, и попросили перевести деньги в размере 23 тысяч рублей. Аналогичным способом на 7 тысяч 105 рублей обманули 47-летнюю жительницу Суворова и на 20 тысяч рублей 51-летнюю женщину.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.