5617 школьников будут сдавать ЕГЭ в 2023 году в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Традиционно учеников к ЕГЭ допускают по результатам итогового сочинения, которое в этом учебном году писали 7 декабря. Всего в Тульской области в данном испытании участвовало 5396 детей, из который 5332 получили зачет. Тем, кто не справился с заданием, придется писать сочинение заново 1 февраля и 3 мая.

Досрочный период сдачи экзамена продлится с 20 марта по 19 апреля. Основной этап экзамена состоится с 26 мая по 7 июня, а дополнительный - с 6 по 19 сентября.

Больше всего подали заявок на написание экзамена по русскому языку — 5617, на втором месте располагается обществознание — его будут сдавать 3000 учеников, а профильная математика на 3 месте — 2888 участников. Самыми непопулярными предметами на территории региона стали китайский и испанский — по одному человеку.