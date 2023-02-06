Жителя Тульской области приговорили к 8 годам лишения свободы за смертельное ДТП Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 апреля 2022 года 39-летний житель п. Дубна, управляя автомобилем Renault Logan, находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в машине находились пассажиры - 53-летний мужчина и 43-летняя женщина.

На 49-м км автодороги «Тула – Белев» в направлении г. Тулы водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пассажиры получили различные травмы, от которых через несколько дней скончались в больнице. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью,, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.