Из-за высокой заболеваемости гриппа и ОРВИ в Тульской области закрыли две школы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с 30 января по 5 февраля по области было зарегистрировано 7689 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 0,5% и больше, чем на предыдущей неделе, на 19%. При этом уровень заболеваемость выше эпидемического порога в основном отмечен только среди взрослых — более 30%.

За истекший срок грипп вируса А подтвердился у 5 человек, грипп В - у 25 человек.

Из-за высокой заболеваемости в Киреевском и Заоксом районах закрыли две школы школы. Также, частично приостановлен учебный процесс в 5 группах 4 детских садов Кимовского, Щекинского, Плавского районов и Тулы, в 15 классах в 9 школах Кимовского, Воловского, Заокского, Киреевского, Узловского, Ясногорского и Новомосковского районов, Донского и Тулы, а также в 2 группах учреждений СПО Тулы.