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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 10:50

Бывший руководитель санатория «Велегож» в Тульской области оштрафован на 200 тысяч рублей

Он не выплачивал работникам зарплату почти 6 месяцев
Источник:kp.ru
Бывший руководитель санатория «Велегож» в Тульской области оштрафован на 200 тысяч рублей

Бывший руководитель санатория «Велегож» в Тульской области оштрафован на 200 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с 19 октября 2021 года по 5 апреля 2022 года бывший 40-летний руководитель ООО «Санаторий (курорт) «Велегож» не выплатил 13 работникам предприятия заработную плату на общую сумму свыше 680 тыс. рублей.

Он был признан виновным по ч. 2 стю 145.1 УК РФ. Мужчина полностью признал свою вину. Задолженность по заработной плате полностью погашена.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.