В Тульской области суд отказал бывшему заключенному-участнику СВО в снятии судимости Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчину в марте 2005 года приговорили к 13 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима. Мужчина вышел из тюрьмы досрочно в 2017 году. С августа по октябрь 2022 года он принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.

В этом году киреевчанин обратился в суд с просьбой снять с него судимость. При этом на заседание не явился и попросил разобраться без него. Однако прокурор потребовал оставить ходатайство без удовлетворения — участие человека, просящего снять судимость, в рассмотрении обязательно.

Суд с таким доводом согласился и отказал мужчине. Повторно подать ходатайство вторично он сможет теперь только через год.