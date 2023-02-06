Во время пожара в Новомосковске эвакуировали 8 человек
Фото: материалы пресс-служб
5 февраля, в многоквартирном жилом на улице Мира в Новомосковске произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.
На происшествие приехало 10 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 6 минут и эвакуировать 8 человека. Также звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасен 1 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.
В результате пожара обгорел диван, квартира закоптились по всей площади.