Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей недели Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Качественный состав питьевой воды в разных округах оружейной столицы в период с 30 января по 5 февраля 2023 года оценили по мутности, жесткости, цветности, а также содержанию железа и бактерий.

Так, за прошедшую неделю самая жесткая вода текла из крана в квартирах жителей Советского округа Тулы. Привокзальный и Центральный оказались на второй позиции. Следом — Зареченский.

Самый же низкий уровень железа — в Пролетарском округе. Он составил 5,2-5,6 градуса.

Отметим, что по санитарным правилам и нормам жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л (градуса).