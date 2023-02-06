В Туле отменили концерт группы «Полматери». Но не из-за инициативы активистов Фото: соцсети

Некоторое время назад ряд инициативных жителей региона резко выступил против проведения концерта литовской группы «Полматери» в городе оружейников. Причиной послужили якобы деструктивные тексты, пропагандирующие суицид, аборты, садизм, употребление наркотиков, половые извращения несовершеннолетних, ненависть к семейным ценностям.

Региональная прокуратура на основании обращений проводит проверку исполнения законодательства, регулирующего отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, изучая тексты коллектива. По результатам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер реагирования в соответствии с действующим законодательством.

Однако, по сообщению клуба, концерт группы «Полматери» в феврале не состоится в Туле по иной причине - тур музыкантов просто переносится.