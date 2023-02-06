В Тульской области прошел региональный Чемпионат и Первенство по ММА Фото: материалы пресс-служб

5 февраля на базе Училища олимпийского резерва прошел Чемпионат и Первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования собрали порядка полутора сотен участников — от юношеской категории 12-13 лет до взрослых участников 18-20 лет - из спортшкол и клубов Дубенского, Заокского, Киреевского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов, Новомосковска и Тулы.

По итогам турниров Тульская федерация MMA сформирует сборную, которая будет представлять регион в мартовских поединках на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа.