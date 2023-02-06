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НовостиСпорт6 февраля 2023 6:49

В Тульской области прошел региональный Чемпионат и Первенство по ММА

Соревнования принимал Новомосковск
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области прошел региональный Чемпионат и Первенство по ММА

В Тульской области прошел региональный Чемпионат и Первенство по ММА

Фото: материалы пресс-служб

5 февраля на базе Училища олимпийского резерва прошел Чемпионат и Первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования собрали порядка полутора сотен участников — от юношеской категории 12-13 лет до взрослых участников 18-20 лет - из спортшкол и клубов Дубенского, Заокского, Киреевского, Узловского, Щекинского, Ясногорского районов, Новомосковска и Тулы.

По итогам турниров Тульская федерация MMA сформирует сборную, которая будет представлять регион в мартовских поединках на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа.