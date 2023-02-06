В Туле задержали серийного дачного вора
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В отдел полиции в Туле поступило заявление о краже с дачного участка. В ходе осмотра места сотрудники правоохранительных органов предположили, что к данным преступлениям причастен один и тот же человек.
Спустя некоторое время полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина, проживающий в Туле, который после задержания признался в содеянном.
В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Также было установлено, что обвиняемый причастен еще к 3 эпизодам противоправных действий.