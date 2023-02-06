Тула
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 февраля 2023 6:54

В Туле задержали серийного дачного вора

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В Туле задержали серийного дачного вора

В Туле задержали серийного дачного вора

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле поступило заявление о краже с дачного участка. В ходе осмотра места сотрудники правоохранительных органов предположили, что к данным преступлениям причастен один и тот же человек.

Спустя некоторое время полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина, проживающий в Туле, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Также было установлено, что обвиняемый причастен еще к 3 эпизодам противоправных действий.