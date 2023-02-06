В Туле мужчина жестоко избил ногами женщину: видео инцидента попало в соцсети Фото: соцсети

Ночью 4 февраля примерно в 1:30 во дворе дома на улице Генерала Маргелова, 9б, произошел инцидент между приехавшими вместе на машине мужчиной и женщиной. Авто свернуло во двор, после чего водитель вышел, выволок на улицу пассажирку и принялся бить ее руками и ногами.

Через какое-то время пострадавшая вернулась в салон машины.

Заявления от жертвы в полицию не поступало, но в настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту инцидента и выясняют все обстоятельства произошедшего.