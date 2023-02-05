5 февраля за порядком в Туле проследит дежурный Валерий Дорожкин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 5 февраля, на посту дежурного значится Валерий Дорожкин - начальник управления по городскому хозяйству администрации города Тулы

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.