В Тульской области объявлено метеопреждупреждение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

C 21:00 4 февраля до 21:00 5 февраля 2023 года на территории Тульской области прогнозируется выпадение мокрого снега, на дорогах местами гололедица, а также порывы ветра до 8 м/с.

Тульская Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств быть крайне внимательными на дорогах. Руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а такой, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения.