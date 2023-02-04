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НовостиОбщество4 февраля 2023 7:00

В Тульской области объявлено метеопреждупреждение

Госавтоинсекция Тульской области информирует об ухудшении погодных условий
Источник:kp.ru
В Тульской области объявлено метеопреждупреждение

В Тульской области объявлено метеопреждупреждение

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

C 21:00 4 февраля до 21:00 5 февраля 2023 года на территории Тульской области прогнозируется выпадение мокрого снега, на дорогах местами гололедица, а также порывы ветра до 8 м/с.

Тульская Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств быть крайне внимательными на дорогах. Руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а такой, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения.