Жители Тульской области обогатили мошенников на 1 миллион 167 тысяч 583 рубля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 63-летняя тулячка лишилась 447 тысяч 600 рублей, 46-летняя женщина - 267 тысяч рублей и 42-летний мужчина – 290 тысяч рублей.

51-летний мужчина сообщил полицейским, что ему поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшему инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Он зарегистрировался на интернет-площадках, указав свои полные персональные данные. В итоге мужчину обманули на 9 тысяч рублей.

52-летний мужчина захотел приобрести телевизор. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавший лишился 50 тысяч 848 рублей. Ещё двоих жителей нашего региона обманули подобным образом, на общую сумму 35 тысяч 850 рублей.

Ещё одной жертвой мошенников стал 25-летний туляк. Он познакомился на одном из интернет-сайтов с «девушкой», под предлогом оплаты билетов на киносеанс, перешёл по ссылке, которую она ему отправила и ввёл свои персональные данные. После чего с его банковского счёта была списана сумма в размере 9 тысяч 840 рублей.

Мошенники завладели персональными данными 53-летней жительницы Новомосковска и оформили на её имя микрозайм в размере 18 тысяч 445 рублей.

44-летний мужчина из Куркино лишился 39 тысяч рублей, которые он перевёл мошенникам за обещанное содействие в оформлении документов.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.