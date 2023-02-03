В Новомосковске двух мужчин посадили в тюрьму за кражу 27 дезодорантов и 22 упаковок сыра Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое мужчин, проживающих в Новомосковске, ограбили два супермаркета. Из магазина «Пятерочка» было украдено 27 дезодорантов, а из «Магнита» - 22 упаковки сыра. Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.

Суд приговорил ранее судимого за аналогичное преступление мужчину к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а его сообщника к исправительным работам сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.