Жителя Тульской области лишили свободы на 1 год за управление автомобиль в состоянии алкогольного опьянения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

27 октября 2022 года 43-летний мужчина, проживающий в г. Донской, сел за руль своего автомобиля «ВАЗ 21111» в нетрезвом виде. На 5-м км автодороги «Богородицк – Товарковский – Куркино» его остановили сотрудники ДПС. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Суд приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. Также конфисковали автомобиль, обратив его в собственность государства.