На Павшинском мосту в Туле установили новые знаки, регулирующие движение Фото: материалы пресс-служб

Для обеспечения безопасности дорожного движения была изменена очередность проезда на круговом движении: оно временно будет второстепенным относительно примыкающих участков. Там установлен дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено». Также Одно направление движения для каждой из полос определено посредством установки дорожных знаков 5.15.1.

Напомним, с 28 января в направлении Павшинского моста, а также по кольцу к улице Ф. Смирнова в Туле изменилась организация движения — теперь оно осуществляется по одной полосе. Связано это со строительством автодорожного мостового перехода через реку Упу.