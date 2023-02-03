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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:13

После вмешательства прокуратуры в Ясногорске Тульской области убрали стихийную свалку

Прокуратура внесла администрации района представление
Игорь КОПЫТОВ
После вмешательства прокуратуры в Ясногорске Тульской области убрали стихийную свалку

После вмешательства прокуратуры в Ясногорске Тульской области убрали стихийную свалку

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Ясногорского района провела проверку исполнения местной администрацией законодательства об отходах производства и потребления.

Как было установлено, возле трансформаторной подстанции между домов № 9 и № 11 на улице Д. Щербина в Ясногорске образовалась стихийная свалка. При этом администрация не приняла мер для ликвидации мусора.

Прокуратура внесла органу местного самоуправления представление. Сейчас свалка убрана.