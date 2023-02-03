После вмешательства прокуратуры в Ясногорске Тульской области убрали стихийную свалку Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Ясногорского района провела проверку исполнения местной администрацией законодательства об отходах производства и потребления.

Как было установлено, возле трансформаторной подстанции между домов № 9 и № 11 на улице Д. Щербина в Ясногорске образовалась стихийная свалка. При этом администрация не приняла мер для ликвидации мусора.

Прокуратура внесла органу местного самоуправления представление. Сейчас свалка убрана.