Жителя Москвы осудят за незаконный приобретение и хранение оружия, боеприпасов и наркотических средств на территории Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С июня 2017 года по октябрь 2022 года мужчина, проживающий в Москве, незаконно приобрел у неизвестного лица огнестрельное оружие и 7 патронов к нему. Также с мая по октябрь 2022 года обвиняемый через интернет купил семена растения конопли, из который вырастил не менее 75 растений на участке дома в деревне Федосовка Кимовского района. Мужчина обрывал с них листья, высушивал и измельчал, а после хранил 2 кг марихуаны для личного употребление.

Сотрудники полиции в ходе обыска смогли найти и изъять огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотическое средство. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.