Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 февраля 2023 8:01

Жителя Москвы осудят за незаконный приобретение и хранение оружия, боеприпасов и наркотических средств на территории Тульской области

Уголовное дело направлено в суд
Источник:kp.ru
Жителя Москвы осудят за незаконный приобретение и хранение оружия, боеприпасов и наркотических средств на территории Тульской области

Жителя Москвы осудят за незаконный приобретение и хранение оружия, боеприпасов и наркотических средств на территории Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С июня 2017 года по октябрь 2022 года мужчина, проживающий в Москве, незаконно приобрел у неизвестного лица огнестрельное оружие и 7 патронов к нему. Также с мая по октябрь 2022 года обвиняемый через интернет купил семена растения конопли, из который вырастил не менее 75 растений на участке дома в деревне Федосовка Кимовского района. Мужчина обрывал с них листья, высушивал и измельчал, а после хранил 2 кг марихуаны для личного употребление.

Сотрудники полиции в ходе обыска смогли найти и изъять огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотическое средство. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.