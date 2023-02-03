В Пролетарском округе Тулы задержали закладчика наркотических средств Фото: материалы пресс-служб

В ночь с 30 на 31 января сотрудники ППС осуществляли патрулирование улиц на служебном автомобиле, уделяя особое внимание пустырям, нежилым помещениям, точкам возможного распространения наркотиков методом закладок.

На улице Замочной в районе заброшенных гаражей внимание полицейских привлек автомобиль марки «Мицубиси Каризма». Полицейские заняли удобную позицию для наблюдения, чтобы не спугнуть преступников.

Через несколько минут с заброшенной территории, оглядываясь по сторонам, вышел молодой человек, сел на место водителя, не собираясь никуда уезжать. Постовые подождали еще некоторое время, убедившись, что это не случайный ночной путешественник.

При досмотре в карманах куртки гражданина было обнаружено небольшое количество вещества растительного происхождения и пакеты с порошком, под рулем автомобиля в сумке найдены аналогичные полимерные свертки. По результатам экспертизы, в них оказались мефедрон и «соль», приготовленные для сбыта - всего 26 пакетов весом от 0,75 до 1 гр. Обнаружили и сами сделанные им закладки.

Сейчас проверяется причастность 35-летнего нигде неработающего, жителя Богородицкого района к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228 «Незаконное производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ».