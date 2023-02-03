100 тысяч рублей штрафа заплатит за уклонение от призыва житель Новомосковска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Молодой человек, будучи гражданином РФ, достигшим 18-летнего возраста, 12 апреля прошлого года без уважительных причин не явился для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу в военный комиссариат по месту прописки. Вплоть до окончания второго, осеннего уже, призыва он также не предпринял никаких мер для явки и не предоставил сведения об уважительности причин своих неявок.

В результате приговором суда житель Новомосковска признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб. Мера пресечения оставлена без изменения. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в силу.