Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 6:41

100 тысяч рублей штрафа заплатит за уклонение от призыва житель Новомосковска Тульской области

Новомосковский районный суд оштрафовал местного жителя за уклонение от службы
Игорь КОПЫТОВ
100 тысяч рублей штрафа заплатит за уклонение от призыва житель Новомосковска Тульской области

100 тысяч рублей штрафа заплатит за уклонение от призыва житель Новомосковска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Молодой человек, будучи гражданином РФ, достигшим 18-летнего возраста, 12 апреля прошлого года без уважительных причин не явился для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу в военный комиссариат по месту прописки. Вплоть до окончания второго, осеннего уже, призыва он также не предпринял никаких мер для явки и не предоставил сведения об уважительности причин своих неявок.

В результате приговором суда житель Новомосковска признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб. Мера пресечения оставлена без изменения. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в силу.