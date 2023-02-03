В Туле разыскивают очевидцев ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

Авария произошла 2 января около 20:30 на перекрестке улиц Советской и Союзной. 44-летний мужчина за рулем Renault двигался со стороны улицы Мосина и поворачивал налево на улицу Союзную. По Советской из центра двигался Jaguar пол управлением 23-летнего водителя. После удара обе машины выбросило на тротуар. В результате ДТП пострадали трое подростков-пассажировх Renault. Одна из них, 17-летняя девушка, умерла в больнице 25 января.

Сейчас родители ищут свидетелей аварии, а также видео, которые могли снять регистраторы проезжающих мимо авто.