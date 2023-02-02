4 года колонии за хранение наркотиков в крупном размере получил житель Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Судом установлено, что в период новогодних каникул 2022 года мужчина приобрел у неустановленного лица в Сети для собственного потребления не менее 65,85 граммов мефедрона, которые хранил у себя дома в микрорайоне Центральный города Донской.

Позднее дончанин купил также семена конопли, которые получил по почте, которые потом прорастил на приусадебном участке в Тепло-Огаревском районе. Часть урожая – массой не менее 1030 грамм - он высушил, измельчил, расфасовал и опять же хранил у себя. Остальную часть тоже припрятал, но уже в виде каннабиса массой не менее 72,2 грамм.

07 сентября сотрудниками ОМВД России по г. Донскому, в ходе осмотра места происшествия в квартире подсудимого и в Тепло-Огаревском районе наркотики были обнаружены изъяты.

В суде мужчина вину по предъявленному обвинению признал полностью, раскаялся в содеянном. Приговором он признан виновным в совершении двух преступлений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.