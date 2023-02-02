В Тульской области задержали учителя физкультуры, надругавшегося над 4-классником в школьной подсобке Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Преступление произошло еще в ноябре 2018 года. Учитель физкультуры одной из школ города Липки в подсобке спортзала школы изнасиловал ученика 4 класса. Мальчику в тот момент было 10 лет. Однако о преступлении стало известно только сейчас.

57-летнего педофила задержали и заключили под стражу. Заведено уголовное дело по п. "б" ч. 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время следователи устанавливают точное количестве потерпевших, поскольку имеется информация, что от действий физрука, который ранее работал в школе-интернате и был уволен оттуда за пьянство, пострадали сразу несколько детей.