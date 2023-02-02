На уборку улиц в Туле планируют выделить 549 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает портал госзакупок, в Туле на уборку городских дорог и улиц до 30 ноября 2023 года выделено 549 миллионов рублей.

В данный момент администрация города ищет подрядчика, который, который, как указано в документе, будет обязан мыть и подметать дороги, собирать и вывозить мусор, снег, листья, красить ограждения, стричь газон, кустарники и посыпать проезжие части противогололедными материалами.

Также подрядчик будет обязан обеспечить работу специальной диспетчерской службы в круглосуточном режиме и при необходимости взаимодействующей с подразделениями Госавтоинспекции, МЧС, гидрометеослужбой, ЕДДС.

Срок прием заявок продлится до 16 февраля.