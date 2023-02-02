Мужчина убил своего знакомого, нанеся ему 20 ударов ножом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

14 ноября 2022 года 35-летний мужчина, проживающий в д. Кукуй Ефремовского района, распивал спиртные напитки вместе со своим 66-летним знакомым. В один момент между мужчина произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес пожилому человеку два удара кулаками в лицо, не менее двадцати ударов в голову, грудную клетку по верхним конечностям хозяйственным ножом. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.