Жительница Алексина нанесла ножевое ранение сотруднику полиции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 февраля 2023 года сотрудникам ОВППСП МОМВД России «Алексинский» сообщили о буйном поведении соседки, проживающей по ул. Героев-Алексинцев. Прибыв на место, они пообщались с женщиной, а после предложили ей проследовать в дежурную часть для дачи объяснений. Злоумышленница под предлогом взять документы пошла в комнату, но вернулась с ножом, которым нанесла одному из сотрудников правоохранительных органов удар в область бедра.

Её обвиняют совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ. Женщина полностью признала свою вину. В данный момент продолжается расследование уголовного дела.