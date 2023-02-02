Сотрудники Гоставтоинспекции Тульской области поймал пьяного мужчину на арендованном автомобиле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 февраля 2023 года сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области заметили на улицах Алексина автомобиль, который двигался по странной траектории. Они остановили водителя и выяснили, что машина Kia Rio арендована у одной из каршеринговых компаний, а права управления транспортным средством мужчина не имел. Также, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как оказалось, автомобиль арендовал со своего аккаунта мужчина, проживающий в Москве, а после передал его своему другу из Алексина.

В адрес жителя Алексина был поставлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

В отношении мужчины из Москвы был составлен протокол по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления на срок до 2-х лет.