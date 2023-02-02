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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 10:20

Бывшая сотрудница полиции предстанет перед судом за продажу водительских прав

Общая сумма взяток составила порядка 450 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Бывшая сотрудница полиции предстанет перед судом за продажу водительских прав

Бывшая сотрудница полиции предстанет перед судом за продажу водительских прав

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 3 февраля по 3 июня 2022 года 43-летняя жительница Тулы, работающая инспектором МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, неоднократно брала взятки через посредников за беспрепятственную выдачу водительских удостоверений. Всего было зафиксировано 13 случаев на общую сумму 450 тысяч рублей. Все водительские удостоверения были аннулированы.

Бывшую сотрудницу полиции обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.