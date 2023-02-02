Во время пожара в Новомосковске эвакуировали 11 человек Фото: материалы пресс-служб

2 февраля, в многоквартирном жилом на улице Орджоникидзе в Новомосковске произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 10 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 9 минут и эвакуировать 11 человека. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в комнате сгорели постельные принадлежности на площади 2 кв.м., квартира закоптилась по всей площади.