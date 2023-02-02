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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:59

В тульских Глушанках из-за ярмарки запретят ставить машины на большой парковке на ул. Вильямса

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города
Игорь КОПЫТОВ
В тульских Глушанках из-за ярмарки запретят ставить машины на большой парковке на ул. Вильямса

В тульских Глушанках из-за ярмарки запретят ставить машины на большой парковке на ул. Вильямса

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Пролетарском округе Тулы с февраля по декабрь 2023 года решено организовать проведение ярмарок выходного дня на улице Вильямса. Местом проведения определена огороженная автостоянка в районе домов № 36г к1 и № 32.

Запрет на остановку и стоянку будет действовать по следующему графику. Так, в ближайшие дни с 9:00 до 21:00 2-5 февраля и 16-19 февраля. В марте с 9 по 12-е и с 23 по 26-е.