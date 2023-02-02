В Плавском районе Тульской области многодетные семьи будут меньше платить за детский сад Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 апреля в Плавском районе Тульской области ввели новую местную льготу по взиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Такую меру поддержки установили депутаты местного собрания.

Так, на 50% меньше будут платить семьи, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей и воспитывающих их до 18-летия. Льгота продляется, если кто-то из детей является студентом-очником или проходит срочную службу в армии по призыву.