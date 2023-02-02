Две утренние аварии в Пролетарском округе Тулы парализовали движение на улице Металлургов в час-пик

Утром 2 февраля в 8.10 произошло ДТП на перекрестке улиц Ложевой и Калинина, положившее начало формированию пробки по направлению движения к центру города. Следом, в 8.40 не поделили проезжую часть еще два авто уже на улице Металлургов в районе дома № 104 в створе слияния потоков транспорта с «Восточки».

Движение к центру застопорилось. Пробка достигла своим концом перекрестка с улицей Гастелло.

На данный момент последствия ДТП ликвидированы, однако, по-прежнему наблюдается пониженная скорость потока на всем участке.