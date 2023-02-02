Прокуратура настаивает на закрытии гостевого дома для пожилых людей «Тульский» Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Центрального района в ходе проверки установила, что помещения не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, на потолке, стенах и полах отслоилась штукатурка. Кроме того, на потолке местами есть паутина, окна и подоконники моются нерегулярно, в наличии плесень, а срок годности ряда хранящихся продуктов истек.

В нарушение требований законодательства о пожарной безопасности не обеспечена ширина пути эвакуации в общем коридоре, двери, ведущие в эвакуационные коридоры, помещения бельевой и гладильной не оборудованы устройствами для самозакрывания.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности гостевого дома.