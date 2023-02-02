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НовостиОбщество2 февраля 2023 6:39

Прокуратура настаивает на закрытии гостевого дома для пожилых людей «Тульский»

После проверки ведомства возбуждено несколько административных дел
Игорь КОПЫТОВ
Прокуратура настаивает на закрытии гостевого дома для пожилых людей «Тульский»

Прокуратура настаивает на закрытии гостевого дома для пожилых людей «Тульский»

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Центрального района в ходе проверки установила, что помещения не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, на потолке, стенах и полах отслоилась штукатурка. Кроме того, на потолке местами есть паутина, окна и подоконники моются нерегулярно, в наличии плесень, а срок годности ряда хранящихся продуктов истек.

В нарушение требований законодательства о пожарной безопасности не обеспечена ширина пути эвакуации в общем коридоре, двери, ведущие в эвакуационные коридоры, помещения бельевой и гладильной не оборудованы устройствами для самозакрывания.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности гостевого дома.