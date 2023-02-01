2 февраля жители улиц Щегловская засека и Тульского рабочего полка останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Подача холодного водоснабжения будет прекращена с 9:30 до окончания ремонта на ул. Тульского рабочего полка д.д. 98а, 100а, 100б. Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: ул. Тульского рабочего полка д. 98а. и

Также с 10:00 до окончания работ отключение произойдет на ул. Щегловская засека д.д. 5, 7, 9, 17, 17к1, 17к2, 17к3. Ремонтно-восстановительные работы пройдут на ул. Щегловская засека д. 5.

По завершении ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.