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НовостиОбщество1 февраля 2023 14:32

2 февраля жители улиц Щегловская засека и Тульского рабочего полка останутся без водоснабжения

Об этом жителей информирует АО «Тулагорводоканал»
Источник:kp.ru
2 февраля жители улиц Щегловская засека и Тульского рабочего полка останутся без водоснабжения

2 февраля жители улиц Щегловская засека и Тульского рабочего полка останутся без водоснабжения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Подача холодного водоснабжения будет прекращена с 9:30 до окончания ремонта на ул. Тульского рабочего полка д.д. 98а, 100а, 100б. Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: ул. Тульского рабочего полка д. 98а. и

Также с 10:00 до окончания работ отключение произойдет на ул. Щегловская засека д.д. 5, 7, 9, 17, 17к1, 17к2, 17к3. Ремонтно-восстановительные работы пройдут на ул. Щегловская засека д. 5.

По завершении ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.