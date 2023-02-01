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НовостиОбщество1 февраля 2023 13:44

По требованию прокуратуры в Пролетарском округе Тулы демонтирована опасная детская площадка

Ведомство на основании публикации в социальной сети проводит проверку о ненадлежащем содержании детского оборудования
Игорь КОПЫТОВ
По требованию прокуратуры в Пролетарском округе Тулы демонтирована опасная детская площадка

По требованию прокуратуры в Пролетарском округе Тулы демонтирована опасная детская площадка

Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства, регламентирующего порядок безопасной эксплуатации игрового оборудования, детская площадка, расположенная во дворе многоквартирных домов № 42 по улице Чапаева и № 17 по улице Кирова, находилась в ненадлежащем состоянии.

Обслуживание придомовой территории осуществляется ООО УК «Лучший Дом», и по требованию прокуратуры в настоящее время управляющей организацией все оборудование демонтировано.

Однако проверка продолжается, запрошена необходимая документация, после изучения которой будет дана оценка действиям УК. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.