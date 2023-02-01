Кому в Туле отключат газ 2 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 февраля без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома № 43в по ул. Металлургов, № 76 по ул. Октябрьская и № 24 по ул. Галкина. Также, с 12:00 до 15:00 - дом №19 по ул. Н. Руднева.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.