Тульским военнослужащим в очередной раз отправили крупную партию груза в зону СВО Фото: материалы пресс-служб

1 февраля тульским бойцам 106-й воздушно-десантной дивизии в зону СВО направили несколько грузовиков с специальным оборудованием, инструментами, зимним обмундированием и другое имущество, необходимое для обустройства быта и выполнения поставленных задач, – всего более 60 наименований. Груз был отправлен по поручению Алексея Дюмина.

Ранее Губернатор Тульской области неоднократно передавал военнослужащим большие партии специальной техники, снаряжения и оборудования. Правительство находится на связи с тульскими военнослужащими и предоставляет им все необходимые вещи.