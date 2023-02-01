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НовостиОбщество1 февраля 2023 13:23

Тульским военнослужащим в очередной раз отправили крупную партию груза в зону СВО

Также они получат специальное оборудован
Источник:kp.ru
Тульским военнослужащим в очередной раз отправили крупную партию груза в зону СВО

Тульским военнослужащим в очередной раз отправили крупную партию груза в зону СВО

Фото: материалы пресс-служб

1 февраля тульским бойцам 106-й воздушно-десантной дивизии в зону СВО направили несколько грузовиков с специальным оборудованием, инструментами, зимним обмундированием и другое имущество, необходимое для обустройства быта и выполнения поставленных задач, – всего более 60 наименований. Груз был отправлен по поручению Алексея Дюмина.

Ранее Губернатор Тульской области неоднократно передавал военнослужащим большие партии специальной техники, снаряжения и оборудования. Правительство находится на связи с тульскими военнослужащими и предоставляет им все необходимые вещи.