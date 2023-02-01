Туляка посадили на 9 лет за убийство соседа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

11 октября 2022 года 36-летний мужчина, проживающий в Туле, распивали спиртные напитки в общежитии со своим соседом по комнате. В один момент между мужчина произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый взял нож и нанес знакомому удар в область живота. От полученного ранения 39-летний мужчина скончался на месте.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Гражданский иск удовлетворен частично на сумму 800 тыс. рублей.