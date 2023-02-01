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НовостиОбщество1 февраля 2023 12:14

Тульские госавтоинспекторы помогли травмированному водителю добраться до больницы

Машина пострадавшего попала по пути в пробку
Игорь КОПЫТОВ
Тульские госавтоинспекторы помогли травмированному водителю добраться до больницы

Тульские госавтоинспекторы помогли травмированному водителю добраться до больницы

Фото: материалы пресс-служб

Во время ремонта автомобиля туляк получил серьезную травму ноги, отчего открылось обильное кровотечение. Чтобы не терять драгоценные минуты, пострадавший направился в медучреждение на личном автомобиле. Но, не доехав буквально несколько сотен метров, встретил на своем пути затор из транспортных средств.

Водитель обратился за помощью к работающему на данном участке экипажу ДПС в составе лейтенантов полиции Матвея Клюшникова и Кирилла Голикова. Те приняли решение сопроводить его с включенными спецсигналами, обеспечив беспрепятственный проезд до травмотологического пункта. Затем полицейские помогли пострадавшему дойти до кабинета врача.