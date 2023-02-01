Тульские госавтоинспекторы помогли травмированному водителю добраться до больницы Фото: материалы пресс-служб

Во время ремонта автомобиля туляк получил серьезную травму ноги, отчего открылось обильное кровотечение. Чтобы не терять драгоценные минуты, пострадавший направился в медучреждение на личном автомобиле. Но, не доехав буквально несколько сотен метров, встретил на своем пути затор из транспортных средств.

Водитель обратился за помощью к работающему на данном участке экипажу ДПС в составе лейтенантов полиции Матвея Клюшникова и Кирилла Голикова. Те приняли решение сопроводить его с включенными спецсигналами, обеспечив беспрепятственный проезд до травмотологического пункта. Затем полицейские помогли пострадавшему дойти до кабинета врача.